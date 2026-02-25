Steyr Motors kauft dänischen Marine-Motorenbauer

Der Steyr-Motors-Vorstand hat eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der gänzlichen Anteile von BUKH A/S sowie der dänischen SLC Ejendomme ApS unterzeichnet. Ende des Quartals soll es mit dem Vollzug so weit sein, teilten die Oberösterreicher am Mittwoch mit. Der Kaufpreis liege im mittleren siebenstelligen Bereich, dazu wurde ein Earn-out vereinbart. Zur Finanzierung kommt eine Sachkapitalerhöhung.

BUKH A/S ist laut den Angaben ein international tätiger Anbieter von speziell zertifizierten Rettungsbooten und militärischen Einsatzbooten. Durch die Transaktion erweitere Steyr Motors sein Marine-Portfolio auf eine Leistungsrange von 24 bis 700 PS und stärke seine Marktposition im kommerziellen und Verteidigungssegment.

Der Vorstand der Steyr Motors AG hat für den Kauf die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch Ausgabe von 51.261 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals um 51.261,00 Euro auf 5.251.261,00 Euro beschlossen. Die neuen Aktien werden zu einem rechnerischen Ausgabebetrag von 42,85 Euro je Aktie ausgegeben. Der Ausschluss des Bezugsrechtes und die Sachkapitalerhöhung bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.