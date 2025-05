B&C-Gruppe erhöht Beteiligung an Steyr Motors AG

Die Aktien erwarb die B&C-Gruppe von der deutschen Beteiligungsgesellschaft Mutares, die damit ihren Anteil am Hersteller von Hochleistungsmotoren von 40 Prozent auf 29 Prozent reduzierte. Mit der Aufstockung der Anteile strebt die B&C-Gruppe auch einen Sitz im Aufsichtsrat an.

Die österreichische Steyr Motors notiert seit Oktober 2024 an der Frankfurter Börse und seit Februar 2025 auch an der Wiener Börse. Für heuer strebt das Unternehmen ein Umsatzplus von zumindest 40 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 20 Prozent an.

(trend/APA)