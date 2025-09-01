Wenn Jean-Christophe Taunay-Bucalo an die Coronazeit zurückdenkt, wird er sehr emotional. „Von einem Tag auf den anderen war unser Business plötzlich illegal“, erzählt er und schüttelt immer noch fassungslos den Kopf. Einige Hundert Mitarbeiter saßen damals in der Zentrale von TravelPerk in Barcelona, hatten aber kaum noch etwas zu tun. Der Markt für Geschäftsreisen war komplett zusammengebrochen – mit spürbaren Folgen: „Als wir 2015 gestartet sind, gab es zehn Mitbewerber weltweit. Heute sind es noch genau zwei“, sagt Taunay-Bucalo, Präsident und COO von TravelPerk.

Neben dem Scale-up aus Spanien überlebte nur der US-Konkurrent Navan Group. Die harte Auslese am Markt sei keine Folge unterschiedlicher Visionen gewesen – im Gegenteil: Alle Anbieter hätten das Ziel verfolgt, auch komplexe Geschäftsreisen so einfach buchbar zu machen, wie man es von den großen Online-Hotelbuchungsplattformen kennt. Ein wichtiger Unterschied sei aber der Umgang mit der durch Covid ausgelösten Wirtschaftskrise gewesen: „Während unsere Mitbewerber damals Personal abgebaut haben, haben wir an unserem Team festgehalten. Nicht weil wir verrückt sind, sondern weil wir die Chance erkannt haben: mit voller Kraft anzugreifen, sobald der Markt zurückkehrt.“

Eine riskante Wette, die aber fünf Jahre später voll aufgegangen ist. Heute ist TravelPerk mit einer Bewertung von 2,7 Milliarden Dollar das wertvollste spanische Start-up – und eine wichtige Größe auf dem Markt für das Management von Geschäftsreisen. Dieser wird in Europa zwar weiterhin von etablierten Branchenriesen wie American Express & Co. dominiert. Aber nach dem jüngsten Ranking der Plattform Business Travel News (BTN) machte der spanische Anbieter zuletzt erneut einige Plätze gut und liegt aktuell bereits auf Rang sechs. Eine Erfolgsgeschichte, für die es mehrere Erklärungen gibt. Mit die wichtigste ist aber die clevere Akquisitionsstrategie, die das Unternehmen in immer neue Größenordnungen katapultiert.