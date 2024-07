Tappen im Dunkeln des Signa-Schattenreichs

Hauptstoßrichtung sind die von René Benko und seiner Mutter gegründeten Stiftungen in Österreich und Liechtenstein, vorrangig die Laura-Privatstiftung, die seit 2007 existiert. Diese dient aktuell als Cash-Box für Benko und bezahlt alle seine immer noch hohen Aufwendungen. Unter ihrem Dach haben Vertraute des gefallenen Starunternhmers aber auch ein von der Signa-Gruppe unabhängiges Parallelreich mit Hunderten Immoblien in Deutschland und Österreich aufgebaut: von wenig glamourösen Bauten in Chemnitz, Dresden, Halle oder Leipzig über schmucke Villen bis zu Prestigeobjekten in bester Lage in Berlin.