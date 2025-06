Der inzwischen in U-Haft sitzende Immobilienjongleur René Benko war Ende 2023 auch mit Dieter Berninghaus, seinem früheren Chefstrategen für das Handelsgeschäft, im Streit. Ende November 2023 gab es ein hitziges Streitgespräch zwischen den beiden, auf welcher Basis eine Zahlung an Berninghaus über 16,9 Mio. Euro geflossen sei. Benko bezeichnete den Geldfluss in dem Gespräch als Kredit, Berninghaus als Gegenleistung für einen Aktienverkauf, heißt es in der „NZZ“ vom Dienstag.