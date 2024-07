Anwälte im Signa-Taumel

Die besten Strafverteidiger des Landes sind in dem Fall Signa gebucht. Und sie werden es wohl noch längere Zeit sein, denn die strafrechtliche Aufarbeitung steht erst am Anfang. An vorderster Front kämpft die Kanzlei wkk mit ihren beiden Topstars Norbert Wess und Georg Eckert für René Benko. Signa-Finanzmann Manuel Pirolt, gegen den in fünf Fällen ermittelt wird, hat den Präsidenten der Wiener Rechtsanwaltskammer Michael Rohregger an seiner Seite, Christoph Stadlhuber, jahrelang als Vorstand in den großen Signa-Gesellschaften tätig, vertraut auf die Expertise von Otto Dietrich, Strafverteidiger von Sebastian Kurz.

Aber nicht nur Österreichs Strafverteidiger sind mit dem Zusammenbruch der Signa gut ausgelastet, auch die Gläubiger des Immobilienkonglomerats haben sich längst aufmunitioniert. „Man findet in Wien eigentlich keine Wirtschaftskanzlei mehr, die nicht irgendwie an dem Fall beteiligt ist“, erzählt Anwältin und Litigation-Expertin Bettina Knötzl, die selbst als Gläubigervertreterin aktiv ist. Allerdings wollen nur die wenigsten Anwälte ihre Mandanten auch nennen. Der trend hat dennoch versucht, die im Fall wichtigsten Berater aufzulisten (siehe Tabelle unten).