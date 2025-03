Signa: Zwei „Laura-Gesellschaften“ mit 745 Mio. Passiva insolvent

Der Name Laura Privatstiftung taucht unter anderem immer wieder in Zusammenhang mit Benkos persönlichem Insolvenzverfahren und den Bemühungen des Masseverwalters auf, an das darin vorhandene Vermögen für die Befriedigung der Gläubigerinteressen zu gelangen. Zuletzt war der Masseverwalter mit einer Klage gegen die Benko-Mutter gescheitert, mit der er erreichen wollte, dass ihm die Stifterrechte an der Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck sowie der Ingbe-Stiftung im liechtensteinischen Vaduz zukommen und nicht in der Hand der Mutter liegen. Er ging davon aus, dass ihr Sohn stets die Kontrolle über die beiden Stiftungen behielt, in denen jeweils ein großes Vermögen „geparkt“ sein soll, und Ingeborg Benko quasi nur als „Strohfrau“ vorgeschoben habe. Allein in der Laura Privatstiftung soll Vermögen im dreistelligen Millionenbereich liegen.