Signa-Stiftung verkaufte Anteile an Wiener Nobellokal Fabios

Die Laura Privatstiftung, in der Familienvermögen des insolventen Signa-Gründers René Benko gebunkert ist, hat ihre Beteiligung am Wiener Nobellokal „Fabios“ verkauft. Der Anteil in Höhe von 7,5 Prozent ging per Notariatsakt am 6. Juni 2025 an den Gastronomen und Mehrheitseigner Fabio Giacobello, dem damit nun 67,4 Prozent des Innenstadt-Restaurants gehören, wie das Magazin „profil“ Montagnachmittag online berichtete. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.