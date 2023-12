SIGNA-Insolvenz: Medienbeteiligung und weitere Assets werden abgestoßen

In der ersten Gläubigerversammlung und Berichtstagsatzung in der Milliarden-Insolvenz der SIGNA Holding haben die Sanierer Erhard Grossnigg und Arndt Geiwitz und Sanierungsverwalter Christof Stapf einen wichtigen Erfolg eingefahren. Das Insolvenzgericht sah nach der ausführlichen Berichterstattung durch Sanierungsverwalter Stapf keine Gründe, die Eigenverwaltung zu entziehen. Somit kann das Verfahren als Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung fortgeführt werden.

Stapf hat die gesamte Geldgebarung an sich gezogen und mit der Datenanalyse begonnen. Zudem werden Assets aus dem bröckelnden SIGNA-Imperium verkauft. Nach dem letzte Woche bekannt gewordenen Verkauf des "Meinl-Hauses" am Graben in Wien soll nun auch das Chrysler Building in New York und die Medien-Beteiligungen der Holding, sprich der 25-Prozent-Anteil an der "Kronen Zeitung" und an "Kurier" verkauft werden. Auch der Privatjet der SIGNA wird abgestoßen.

René Benko soll für die Medienbeteiligung im November 2018 rund 80 Millionen Euro gezahlt haben. Im Insolvenzantrag der SIGNA Holding sollen die Anteile allerdings nur noch mit 45 Millionen Euro bewertet sein.

Für den beschleunigten Verkauf von Beteiligungen und Vermögen wurde ein Verwertungsplan in Gang gesetzt. Nicht zwingend notwendige Bestandsverträge werden und wurden bereits laut Sanierungsverwalter aufgelöst - so etwa für die Liegenschaft des Firmensitzes im Palais Harrach und Palais Ferstel in der Wiener Innenstadt. Eine Ablöse der getätigten Investitionen in Gebäude und Inventar werde geprüft.