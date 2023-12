Signa Prime verkauft Meinl-Haus am Graben an Wiener Ärztekammer

Das Julius Meinl-Stammhaus am Graben 19, Zentrale des Feinkostladens und Kaffeerösterei Julius Meinl. Signa Prime Selection AG hat die Immobilie um 80 Millionen Euro an den Wohlfahrtsfonds der Wiener Ärztekammer verkauft.

Signa muss eine weitere Top-Immobilie abstoßen. Das Meinl-Haus am Graben in Wien geht um 80 Millionen Euro an den Wohlfahrtsfonds der Wiener Ärztekammer. Dieser argumentiert den Kauf mit der Absicherung der standeseigenen Pensionsleistungen