Michael Kümpfel, CCO der Unternehmensgruppe betont:

„Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern unsere Verantwortung. Wir setzen mit unserem

Geschäftsmodell auf gelebte Kreislaufwirtschaft – mit langlebigen Produkten im Rundum-Service, reparaturfähigen Textilien und ressourcenschonenden Prozessen. So erleichtern wir es Unternehmen nachhaltig zu wirtschaften.“

Der ökologische Ansatz geht weit über das Wiederverwenden hinaus: Die Umwelttechnik sorgt dafür, dass ausgewaschene Öle als Energiequelle für Trockner genutzt werden. Betriebliche Abwärme dient dem Heizen und das Wassermanagement spart 50 % Frischwasser. Auch bei der Produktion denkt man in dem familiengeführten Unternehmen nachhaltig: Recycelte Garne kommen in der firmeneigenen Weberei zum Einsatz, während Baumwollflusen als Dämmmaterial an die Autoindustrie weitergegeben werden. Ein Mehrweg-Putztuch kann bis zu 50-mal gewaschen werden. Das reduziert den ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu Einwegmaterialien um das Drei- bis Sechsfache und zeigt: Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trend – sie ist Notwendigkeit und wirtschaftliche Chance zugleich.

Soll der Kreislauf lückenlos funktionieren, rückt Recycling in den Fokus. Hochwertige Berufsbekleidung besteht aus komplexen Mischgeweben und funktionalen Details wie Taschen oder Reflexelementen. Diese Qualität ist im Nutzungskreislauf ein Vorteil, macht das Recycling jedoch technisch anspruchsvoll. Um tragfähige Lösungen zu entwickeln, engagiert sich Mewa im europäischen Branchenverband European Textile Services Association und arbeitet dort im Rahmen einer Initiative mit dem polnischen

Recyclingunternehmen PPHU TUR und weiteren europäischen Textildienstleistern daran, ausgediente Berufskleidung in den Kreislauf zurückzuführen. Die Textilien werden mechanisch recycelt und als Materialien etwa für Dämmstoffe im Bauwesen oder für Anwendungen in der Automobilindustrie weiterverwendet. Das reduziert Abfälle und bereichert gleichzeitig den Beschaffungsmarkt für recycelte Materialien im B2B-Bereich.

Im Rahmen des ehrgeizigen Förderprojekts „The Key“ in Kooperation mit dem deutschen Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt soll Polyester aus Mischfasern durch chemisches Recycling zurückgewonnen werden, damit daraus neue Textilien entstehen können. „Ein wirklich geschlossener Kreislauf endet nicht mit der letzten Nutzung“, so Diana Wolf, Projektleiterin und verantwortlich für den Bereich Forschung und Entwicklung für Umwelt- und Verfahrenstechnik bei Mewa. „Er beginnt dort, wo gemeinsam neue Lösungen entstehen.“