Wie Kamila Makhmudová die RBI umbauen will

Es ist ein sehr karges Büro, in dem Kamila Makhmudová im neunten Stock des Raiffeisen-Gebäudes am Stadtpark ihrer Arbeit nachgeht. Außer einem Schreibtisch und einem Besprechungstisch finden sich nur ein leerer Holzschrank, vermutlich aus den 80er-Jahren, und ein grellgrüner Ohrensessel in dem Raum hoch über Wien. Keine Bücher, keine Bilder an den Wänden, keine Fotos. Wenigstens kann sich der Blick aus dem Fenster sehen lassen: Hinter dem Stadtpark blitzt der Stephansdom hervor.

Die neue Finanzchefin der Raiffeisen Bank International (RBI) hat das Büro erst vor wenigen Wochen bezogen und hatte bislang kaum Zeit, sich um die Einrichtung zu kümmern. „Ich möchte das Zimmer minzgrün ausmalen lassen, und der Schrank gefällt mir nicht“, erzählt Makh­mudová in perfektem Englisch.

In den zehn Wochen, seit sie ihre Vorstandstätigkeit angetreten hat, hatte die 49-Jährige viel zu tun. „Die Lernkurve war immens steil“, sagt die neue Vorständin, die davor vier Jahre lang ebenfalls als Finanzchefin für Raiffeisen in Tschechien war. In dieser Zeit, so Makhmudová, habe sich in der Bank vor allem durch den Ukrainekrieg sehr viel verändert. Das für die Gruppe einmal sehr wichtige Russland-Geschäft wird in der Bilanz nun wie ein Fremdkörper geführt und bindet viele Mittel und Zeit. Da kann es auch nicht schaden, dass die gebürtige Usbekin in der Schule Russisch gelernt hat. Aber, so Makhmudová, Russland soll dennoch nicht im Zentrum ihrer Tätigkeit stehen: „Ein zentrales Element meiner Arbeit ist, wie sich die Gruppe abseits von Russland weiterbewegt.“ Bisherige Versuche, aus dem umstrittenen Russland-Geschäft auszusteigen, waren ja nicht von Erfolg gekrönt. Vielleicht gelingt mit der neuen polyglotten Finanzchefin, die in der Sowjetunion aufgewachsen ist und so gar nicht dem Bild eines typischen Raiffeisenbankers entspricht, die Wende doch noch.