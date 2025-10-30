Unter anderem wegen Problemen bei der Sportwagentochter Porsche ist der Volkswagen-Konzern im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Von Juli bis September schrieb Volkswagen einen Verlust von insgesamt 1,07 Milliarden Euro. Porsche hat aufgrund eines jüngst vollzogenen Strategie-Schwenks in Richtung Verbrennermotor Abschreibungen in Milliardenhöhe verbucht. So sank das Ergebnis in den ersten neun Monaten bei Porsche um 96 Prozent. Das schlug nun auch auf die Konzernmutter um.

Es ist das erste Mal seit der Corona-Pandemie, dass der VW-Konzern in die Verlustzone abrutscht. Blickt man auf die Zahlen von Jänner bis September, zeigt sich ein gemäßigteres Bild: Im Vergleich zum Vorjahr konnte Volkswagen seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um 0,6 Prozent auf 239 Milliarden Euro steigern. Der Gewinn brach allerdings um mehr als 60 Prozent ein und lag in diesem Zeitraum bei 3,4 Milliarden Euro.