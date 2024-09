VW-Krise: Der Deutsche Musterkonzern im Ausnahmezustand

Der Volkswagen-Konzern steckt in einer der tiefsten Krisen seiner Geschichte. Auch wenn es das Bild auf Österreichs Straßen nicht vermuten lassen würde: Es ist genau die Kernmarke VW, die dem Automobilgiganten Probleme bereitet und bei der nun massive Einschnitte anstehen - mit äußerst unangenehmen Folgen wie Werksschließungen, Verlust tausender Arbeitsplätze und negativen Auswirkungen für die Zulieferindustrie.

Die Ursachen der Krise sind sowohl in der Transformation der Automobilindustrie zu suchen als auch in der generell schwierigen Lage des europäischen Automarkts und der schlechteren Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Produktionsstandorte, die mit der generellen Standortproblematik der Deutschen Wirtschaft einhergeht. Dazu kommt die neue, starke Konkurrenz aus China, die den alteingesessenen europäischen Marken um die Ohren fährt. Das Unternehmen Volkswagen hat es jedoch auch bislang nicht geschafft, ein E-Modell in den Handel zu bringen, das dem im Markennamen enthaltenen Versprechen sinngemäß gerecht wird.

Das Wirtschaftswunderland, die europäische Konjunkturlokomotive, strauchelt und mit ihm eines seiner Vorzeigeunternehmen.

Eine Konzernsprecherin erklärte dem Manager Magazin gegenüber: "Klar ist: Volkswagen muss an seinen deutschen Standorten seine Kosten reduzieren." Nur so könne die Marke ausreichend Geld für Zukunftsinvestitionen verdienen. "Wie wir gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung dieses Ziel erreichen, ist Teil der anstehenden Gespräche", sagte sie. Die genannte Zahl könne VW nicht bestätigen. Das Magazin nennt jedoch die Zahl von "bis zu 30.000 Stellen" der aktuell noch rund 120.000 in Deutschland Beschäftigten, die reduziert werden müssten.