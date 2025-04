Deutsche Autobauer in China: Hoffnung auf alte Zeiten

Im ersten Quartal stieg der Autoabsatz in China insgesamt um 12,5 Prozent. Wachstum verzeichneten die zwei größten chinesischen Hersteller BYD und Geely. Die deutschen Anbieter vermeldeten zum Jahresauftakt dagegen ein dickes Minus: Der VW-Konzern verkaufte sieben Prozent weniger. Davon erlitt die Sportwagentochter Porsche mit einem Minus von 42 Prozent den größten Einbruch, sie kämpft das dritte Jahr infolge mit Absatzschwund in China. Mercedes-Benz erlebte von Jänner bis März einen Rückgang von zehn Prozent zum Vorjahreszeitraum, Konkurrent BMW sogar von 17 Prozent.

Auf der Messe in Shanghai suchen die Manager nach dem Silberstreif am Horizont und zeigen künftige Modelle, überwiegend E-Autos, mit denen sie auf die Erfolgsspur zurück wollen. „Der Wettbewerb ist nach wie vor extrem hoch. Wir sehen aber mittlerweile eine Sättigungskurve an Innovation", sagte VW-Chef Oliver Blume. „Für den VW-Konzern heißt das: Wir sind deutlich zuversichtlicher, mit dem was wir aufgesetzt haben." Ein Vorteil sei etwa das große Händlernetz, über das kleinere Konkurrenten nicht verfügten.