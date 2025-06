Pierer Mobility: Zöchling und Bajaj scheiden aus Aufsichtsrat aus

Am 22. Mai des heurigen Jahres hatte der indische KTM-Miteigentümer Bajaj Auto International Holdings den Motorradhersteller KTM vor der endgültigen Pleite gerettet indem die Holding die Quote an die Gläubiger der insolventen KTM bezahlt hatte. 450 Mio. Euro wurden in Form eines Darlehens eingebracht, weitere 150 Mio. Euro kamen von Pierer Mobility.

Der Mutterkonzern hatte 2024 einen Umsatzeinbruch von 29,4 Prozent auf 1,879 Mrd. Euro und einen Verlust von 1,08 Mrd. Euro verzeichnet. Das Ergebnis vor Steuern lag bei minus 1,28 Mrd. Euro. Die Nettoverschuldung stieg von 775,9 Mio. auf 1,642 Mrd. Euro, das Eigenkapital sank auf minus 193,7 Mio. Euro (2023: plus 909,3 Mio. Euro). Die Beschäftigtenzahl belief sich Ende 2024 auf 5.310 (minus 14,1 Prozent), davon 4.099 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich.

(trend/APA)