M&A Strategie: Unternehmen übernehmen und erfolgreich integrieren

Die Akquisition und Integration eines Unternehmens erfordern ein schlagkräftiges M&A- und PMI-Team (also Mergers & Acquisitions- und Post Merger-Integration-Team). Darin sollten auch Führungskräfte der Bereiche vertreten sein, die von der beabsichtigten Übernahme am stärksten betroffen sind oder in denen dadurch viel Mehrarbeit entsteht. Etwa der Vertriebsleiter, wenn neue Vertriebskanäle und Absatzmärkte erschlossen werden sollen. Oder der Leiter IT, wenn die Harmonisierung der IT-Systeme eine zentrale Herausforderung nach der Übernahme ist.

Im Akquise- und Integrationsteam sollten auch Vertreter des Übernahmekandidaten vertreten sein, unter anderem auch, um Widerstände in der Belegschaft zu minimieren. Ebenfalls im Team sein sollten Juristen sowie firmeninterne Personal- und Organisationsentwickler oder externe PMI-Experten, die Erfahrung mit dem Gestalten von Change- und Transformationsprozessen einbringen können.