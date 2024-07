Remus Holding übernimmt GLM-Gruppe und will weiter expandieren

Remus will gemeinsam mit GLM neue Märkte erschließen und die Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern. Besonders interessant sind für die Remus-Holding dabei die Länder Serbien und Mexiko, wo GLM Produktionsstätten hat. Vom Standort Mexiko aus denkt Remus an weitere Expansionsschritte und einen breiteren Marktzugang im NAFTA-Raum. Remus selbst hat drei Produktionsstätten in Österreich und Bosnien und beschäftigt aktuell rund 1.000 Mitarbeiter, davon 650 in Österreich. Im Jahr 2023 lag der Umsatz der Remus-Holding bei 237 Mio. Euro erzielt.

Ein zentraler Bestandteil der Akquisition ist die Bündelung sämtlicher F&E-Aktivitäten am Standort in Österreich. Durch die Schaffung eines gemeinsamen „Entwicklungs-Zentrums“ soll die Innovationskraft weiter gesteigert und die Entwicklung neuer Technologien vorangetrieben werden.