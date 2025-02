„Ja, ich bin – wie offenbar 20 andere auch – im Datenraum und habe mich dem normalen Verkaufsprozess der CITI Bank unterworfen“, bestätigt Zöchling ein weitergehendes Engagement bei KTM. Bekanntlich hat er im Dezember einen zweistelligen Millionenbetrag zur Rettung des Unternehmens bereitgestellt. Seither sitzt der Remus-Miteigentümer auch im Vorstand der Pierer Industrie AG. Kürzlich wurde er zudem in einer außerordentlichen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Pierer Mobility gewählt. Wie viel Zöchling investieren will, verrät er vorerst nicht: „Das darf ich aus übernahmerechtlichen Gründen nicht sagen. Pierer Mobility ist ja börsennotiert, da gelten bekanntlich strenge Regeln. Aber ich habe mit der Sberbank ein bisschen Geld verdient, das ich reinvestieren möchte.“