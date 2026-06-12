Österreich wirbt um IT-Talente aus Mexiko

Die Bundesregierung sucht verstärkt nach neuen Fachkräften außerhalb Europas. Nach Brasilien, Indonesien und den Philippinen rückt nun Mexiko in den Fokus der österreichischen Fachkräftestrategie. „Österreich braucht internationale Talente, neue Märkte und starke Partnerschaften, wenn wir im globalen Wettbewerb bestehen wollen“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer bei einem Besuch von sechs Gewinner:innen eines österreichisch-mexikanischen KI-Hackathons in Wien. Gemeinsam mit der Austrian Business Agency (ABA) und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) präsentierte er Mexiko als neuen Schwerpunktmarkt für die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte.

Laut Margit Kreuzhuber, Head of Work bei der ABA, war das Ziel des 24-stündigen Hackathons, Aufmerksamkeit für Österreich als Arbeitsstandort zu schaffen und gleichzeitig die Kompetenzen potenzieller Arbeitskräfte kennenzulernen. „Das Schöne am Hackathon war, dass wir während des 24-Stunden-Hackathons Zeit gehabt haben, intensiv mit den Leuten zu arbeiten. Das heißt, sie haben einerseits programmiert, aber wir hatten auch die Möglichkeit, davon zu sprechen, wie toll Österreich ist und welche Möglichkeiten es gibt. Jeder, der mitgemacht hat, ist für uns ein kleiner Botschafter.“ Langfristig gehe es darum, Österreich als Alternative zu klassischen Zielländern wie den USA oder Spanien zu positionieren.