N26: Stalf zieht sich als Co-CEO zurück, Tayenthal bleibt

Bereits letzte Woche hat der trend mit Bezug auf deutsche Medien berichtet, dass ein Zwischenprüfungsbericht der deutschen Bankenaufsicht BaFin „verheerend“ ausgefallen sei. Dabei soll es unter anderem um die Frage gegangen sein, wie viel Kredit das Institut an seine Kunden vergeben könne. Vor diesem Hintergrund hätten Investoren Druck gemacht, die Führungsspitze N26 zu verändern.

N26 war 2021 bei einer Finanzierungsrunde mit umgerechnet 7,7 Mrd. Euro bewertet worden, bald danach aber ins Visier der BaFin geraten. Derzeit dürfte die Digitalbank nur noch einen Bruchteil wert sein. Die beiden Wiener Tayenthal und Stalf halten zusammen noch fast 20 Prozent an N26.

Nach der Firmengründung in Wien verlegten sie den Unternehmenssitz wenig später nach Berlin. An N26 sind unter anderen der deutsche Versicherungskonzern Allianz, der Staatsfonds GIC aus Singapur, der chinesische Internet-Riese Tencent, der deutsche Risikokapitalgeber Earlybird und der deutsch-amerikanische Investor Peter Thiel beteiligt.

Eine N26-Sprecherin sagte, Gespräche mit Investoren und der Aufsicht seien vertraulich. Die Anteilseigner hätten Stalf aber „für seine Vision anerkannt“, sein Wechsel in den Aufsichtsrat habe ihre Unterstützung. N26 zitierte Christian Nagel, Partner von Earlybird Ventures, einem der frühen N26-Investoren, der über Stalf sagte: „Es ist bemerkenswert, wie er N26 in den letzten zwölf Jahren gemeinsam mit Maximilian Tayenthal an die Spitze der europäischen Digitalbanken geführt hat und damit für Millionen Kunden Banking nachhaltig verändert hat.“