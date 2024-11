N26: Erster Quartalsgewinn

Mehr als 4 Millionen Kund:innen werden europaweit von N26 betreut. Monatlich kamen zuletzt mehr als 200.000 Neuanmeldungen dazu. Grund dafür: Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat im vergangenen Sommer eine wegen Mängeln in der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung 2021 verhängte Wachstumsbeschränkung aufgehoben. Die Behörde hat einen Deckel von 50.000 Neukund:innen pro Monat auferlegt. Diese Wachstumsbremse hat N26 etwa zweieinhalb Jahre massiv eingeschränkt.

Die Zahl der Kund:innen, die sich tatsächlich Erträge erbringen, liegt bei etwa 4,8 Millionen. Ende 2023 lag diese Zahl noch bei 4,2 Millionen.

Künftiges Wachstum sollen neue Geschäftsfelder bringen. Im Jahr 2025 will N26 mit Konten für kleine und mittelständische Unternehmen auf den Markt gehen. In den Niederlanden ist N26 wiederum in das Geschäft mit Immobilienkrediten eingestiegen – unter der Marke "Neo Hypotheken". Geplant ist außerdem eine Expansion in Osteuropa, etwa nach Kroatien und Tschechien.