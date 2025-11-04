Jysk trotzt Ikea und der Möbelkrise

Tiefenentspannt schlendert Sandór Szimeiszter, der Österreich-Chef des dänischen Möbelunternehmens Jysk, durch seine Filiale in der Shopping City Süd in Vösendorf bei Wien. Er plaudert locker mit seinen Mitarbeiter:innen, begrüßt Kund:innen und setzt sich bestens gelaunt auf eine Ausstellungscouch. Der Österreich-Chef des Möbelhändlers kann sich zweifelsohne entspannt zurücklehnen. Gerade eben verkündete er, dass Jysk Österreich im Geschäftsjahr 2024/2025 137 Millionen Euro umgesetzt hat – ein Plus von fast 13 Prozent zum Vorjahr.

Bereits im Jahr davor hatte das dänische Möbelhaus ein Umsatzplus von 6,8 Prozent verbucht, obwohl die heimische Möbelbranche zuletzt heftig ins Straucheln gekommen ist, Stichwort Kika-Leiner. „Wir performen besser als der restliche Markt“, gibt sich der 53-jährige Country Director für Österreich selbstbewusst.

Jysk ist der älteste und stärkste Geschäftszweig der dänischen Lars Larsen Group, zu der auch das Möbelhaus Bolia gehört. 1979 wurde die erste Jysk-Filiale gegründet, heute gibt es mehr als 3.500 Filialen von Kopenhagen bis Casablanca. Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat Jysk 5,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. In Österreich ist das Unternehmen vor 25 Jahren als Dänisches Bettenlager gestartet, heute hält Jysk 91 Geschäfte und beschäftigt 705 Mitarbeiter:innen. Seit vier Jahren ist Szimeiszter für die Österreich-Geschäfte der Dänen zuständig.