Ein angeblicher Betrugsfall am sogenannten Regelenergiemarkt erschüttert den österreichischen Stromhandel. Es geht um einen vorgeblichen Schaden oder zumindest außerordentliche Kosten von rund fünf Millionen Euro für den Übertragungsnetzbetreiber APG. Er musste vor zwei Jahren sehr kurzfristig wegen zu viel Strom im Netz auf extrem teure Regelleistung zur Stabilisierung der Stromnetze zurückgreifen. Die Ursache ist unbekannt, zu viel Wind oder PV oder beides, oder ein Ausfall von Netzsegmenten oder Großverbrauchern.

Was bekannt ist: Mangels ausreichend Anbieter am speziell dafür eingerichteten Regelenergiemarkt musste die APG auf den letzten vorhandenen zurückgreifen – und der verlangte für das Zurückfahren von Kraftwerken und/oder Einschalten von Batterien stolze 15.000 Euro je Megawattstunde (MWh). Das Börsensystem („Pay as cleared“) sorgte dafür, dass auch die anderen engagierten Anbieter von Regelleistung damals 15.000 Euro je MWh bekamen, egal, was sie zuvor verlangt hatten. Zum Vergleich: Im normalen langfristigen Stromhandel klingeln schon bei den aktuellen Höchstpreisen von 170 Euro je MWh die Kassen der Kraftwerksbetreiber.

Der APG kam alles spanisch vor. Sie reichte den Fall an die E-Control weiter. Mit zweijähriger Verspätung will diese, laut einer verpflichtenden Meldung nach EU-Börseregeln (Remit) nun Unregelmäßigkeiten festgestellt haben: Das teure Letztangebot sei in missbräuchlicher Absicht eingestellt worden. Das vorgelegte Einsatzkonzept war laut E-Control „nicht vollständig erfüllbar“, die beschriebenen Flexibilitäten hätten „de facto nicht existiert“. Zum technischen Ausgleich der Stromschwankungen musste das Ausland herhalten. Zusätzlich gab es Verstöße gegen Registrierungspflichten. Erstaunlich mild allerdings wegen Unbescholtenheit und kooperativem Verhalten ist jetzt die Strafe: 200.000 Euro, noch nicht rechtskräftig.

Der Regelenergiemarkt gilt als riskantes, aber höchst lukratives Spielfeld. Die Liste der speziell ausgewählten Teilnehmer liest sich wie das Who’s who der Branche, von Wien Energie über Verbund, Tiwag oder EVN hin zu privaten Anbietern wie Ngen, A1-Telekom oder Norske Skog. Wer davon der Bösewicht war, wollten weder APG noch E-Control bekannt geben. Der sanktionierte Verstoß war rechtlich offenbar doch nicht groß genug, um den Stromhändler vom Stromhandel ganz ausschließen zu können. Das betreffende Unternehmen ist immer noch auf der Liste der vertrauenswürdigen Marktteilnehmer vertreten: „Die haben immerhin eine auf den Deckel bekommen, und uns ist wichtiger, dass sich die Marktteilnehmer in Zukunft regelkonform verhalten“, heißt es informell auch bei der APG.

Die Gelassenheit der APG verwundert nicht: Die fünf Millionen Euro an Mehraufwand wurden nämlich den offiziellen Netzkosten zugerechnet und als solche den Stromkunden auf ihre Stromrechnung aufgeschlagen.