Miba kauft Gleitlagergeschäft der Renk Group

Das Gleitlagergeschäft der deutschen Renk Group umfasst rund 500 Mitarbeiter:innen an fünf Werksstandorten in Deutschland, den USA, Brasilien, China sowie Japan, die einen Jahresumsatz von rund 130 Millionen Euro erwirtschaften, teilte Miba am Donnerstagmorgen mit. Der Hauptstandort befindet sich in Hannover. Noch steht die Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden aus, die nun beantragt werde.

„Der Kauf des RENK Gleitlagergeschäfts ist die größte Akquisition in der Geschichte unseres Unternehmens“, unterstreicht Miba Vorstandsvorsitzender F. Peter Mitterbauer in der Unternehmensaussendung.