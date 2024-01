Mavie Next - die junge Gesundheitsgarde

Welche Firmen und Start-ups bereits zum Portfolio des Innovationsarms der Uniqa Gruppe gehören.

APONECT. Das von Mavie Next selbst entwickelte Start-up Aponect, das sich noch in einer frühen Phase befindet, digitalisiert die Beziehungen zwischen Apotheken und Kunden. Dafür wurde eine App entwickelt, über die aktuell in 60 Apotheken in Österreich eine Click-&-Collect-Möglichkeit für Medikamente angeboten wird.

BIOME. Mit 20 Prozent beteiligte sich Mavie Next im Juni 2023 am Wiener Medtech-Unternehmen Biome Diagnostics, dem europäischen Marktführer für Darmmikrobiom-Diagnostik für zu Hause. Gemeinsam wird derzeit ein spezielles Mikrobiom-Test-Kit entwickelt, das ab Dezember unter der Marke "Mavie me" angeboten werden soll.

CURA DOMO. Auf der Suche nach einer Nachfolgelösung wandten sich die Eigentümer des Pflegeanbieters Cura Domo an Mavie Next, der sich mit 39 Prozent beteiligte. Cura Domo bietet neben der 24-Stunden-Pflege auch einige Objekte für betreutes Wohnen in der Steiermark und in Wien an. Das Unternehmen wächst und ist laut Mavie Next profitabel.

LIFELY. Die zweite Eigenentwicklung im Portfolio ist Lifely. Das Start-up bietet Bluttests für zuhause an, die in Österreich und Deutschland vertrieben werden. Ab Dezember sollen die Lifely-Produkte auch unter der Marke "Mavie me" angeboten werden.

MAVIE WORK. Die Basis von Mavie Work bildet der 2021 erfolgte Kauf von Consentiv, Österreichs größtem Anbieter für betriebliche mentale Gesundheitsvorsorge. Unter dem neuen Namen gibt es nun zusätzlich betriebliche Angebote für die physische Gesundheit. Das Konzept des Health Hubs im Uniqa Tower will man ebenfalls an Firmen vermarkten (siehe Foto oben)