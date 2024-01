"Mehr Gesundheitsdienstleistungen aus einer Hand"

Andreas Brandstetter :

Wir haben zwei Stoßrichtungen: Auf der einen Seite entwickeln wir Dienstleistungen für gesunde Menschen, also für die Prävention. Zwei Beispiele dafür sind die immer wichtiger werdenden Vorsorgeuntersuchungen oder die eben erwähnten Home-Tests. Und auf der anderen Seite investieren wir auch viel in die schnelle und erstklassige medizinische "Reparatur". Deswegen stecken wir jetzt auch in den nächsten Jahren 60 Millionen Euro in den Ausbau eines unserer fünf Privatspitäler, nämlich in die Privatklinik Döbling in Wien. Aus diesen Zahlen sehen Sie schon, dass wir hier derzeit für unsere Kund:innen viel Geld in der Hand nehmen – etwa 50 Millionen Euro pro Jahr.