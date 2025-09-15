Magna Steyr fertigt erstmals chinesische E-SUVs

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit XPeng - ein bedeutender Meilenstein, denn es ist unser erster chinesischer OEM-Partner hier in Europa“, sagte Roland Prettner, President Magna Complete Vehicles. Mit der langjährigen Erfahrung und den modernen Produktionsanlagen sei man bestens aufgestellt, um die Ziele des chinesischen Herstellers für den europäischen Markt zu unterstützen.

„Unsere Partnerschaft mit Magna passt perfekt zu unserer Vision und Strategie, unsere Kapazitäten in Europa zu stärken“, sagte Brian Gu, stellvertretender Vorsitzender und Präsident von XPeng. „Dies ist ein erster Schritt für unser Wachstum in Europa, da wir uns langfristig für Europa engagieren.“

Laut „Die Presse“ soll ein neues F&E-Zentrum in München künftig bei der Entwicklung neuer Modelle wie E-Limousinen für den europäischen Markt unterstützen. Auch diese könnten künftig bei Magna produziert werden.

Die in Guangzhou ansässige XPeng verzeichnete jüngst ein starkes Wachstum: In den ersten acht Monaten 2025 setzte XPeng 271.615 Fahrzeuge ab - fast dreimal so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

(trend/APA)