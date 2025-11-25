In der Wirtschaftskrise ist der Einfluss der österreichischen Aufsichtsräte und Aufsichtsrätinnen in Deutschland deutlich gesunken. Sie stellen zwar weiterhin die größte Gruppe an ausländischen Vertretern in den Kontrollgremien der DAX-Familie. Aber ihre Anzahl ist zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. Waren im Vorjahr noch 47 österreichische Aufsichtsräte und Aufsichtsrätinnen in den wichtigsten börsennotierten Unternehmen (DAX, MDAX und SDAX) tätig, sank ihre Zahl heuer um netto acht auf 39 Personen. Elf Männer und eine Frau müssen künftig auf das Prestige und auf die Sichtbarkeit verzichten, die mit einer Platzierung im Machtranking der Universität Göttingen einhergeht. Es ist eine der umfangreichsten Studien zu diesem Thema in Deutschland. Exklusiv für trend hat Wissenschaftler Michael Wolff die Rangliste der österreichischen Vertreter erstellt.



Prominentester Abgang ist der von Gertrude Tumpel-Gugerell. Die ehemalige EZB-Direktorin und frühere OeNB-Vizegouverneurin beendete im Mai nach dreizehn Jahren ihr Mandat im Commerzbank-Aufsichtsrat. In Österreich bleibt die 73-Jährige aber eine gefragte Größe mit Mandaten bei AT&S und VIG. Dass weitere bekannte Banker, Manager und Unternehmer mit österreichischen Wurzeln heuer in der Liste fehlen, hat handfeste wirtschaftliche Gründe: Der einstige Börsenliebling Varta stürzte spektakulär ab, verschwand aus dem SDAX und seine fünf Aufsichtsräte gleich mit aus dem Rampenlicht des Rankings, darunter Varta-Eigentümer Michael Tojner, Unternehmer Martin Ohneberg und Automanager Günther Apfalter. Und mit dem Abstieg der angeschlagenen Baywa aus dem Kleinstwerteindex verlor RLB-NÖ-Wien-Generaldirektor Michael Höllerer seine Platzierung (2024: 615).



Etwas anders gelagert ist die Situation bei Telefónica Deutschland. Das Problemkind wurde 2024 vollständig von der spanischen Muttergesellschaft übernommen und fiel daraufhin aus dem MDAX. Somit fehlt auch der oberste Kontrolleur und gebürtige Kärntner, Ex-Siemens-Chef Peter Löscher (2024: 60), in der aktuellen Liste.