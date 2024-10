47 Österreicher kontrollieren die DAX-Familie

In den Kontrollgremien der DAX-Familie spielen Österreicher und Österreicherinnen eine zunehmend wichtige Rolle: In den Top Ten der einflussreichsten Aufsichtsräte Deutschlands (DAX, MDAX, SDAX) liegt ihr Anteil heuer bei 40 Prozent, in den top 15 bei 33 Prozent. „Nicht im Ansatz ist eine andere ausländische Bevölkerungsgruppe so stark im aktuellen Machtranking vertreten wie die Österreicher. Ihre Expertise ist mit dem Vorteil verbunden, ohne Sprachbarriere in die Gremienarbeit integriert werden zu können“, erklärt Michael Wolff, Professor an der Universität Göttingen und Autor der umfangreichsten Untersuchung von Aufsichtsräten deutscher Aktiengesellschaften. Österreichische Kontrolleure verfügten zudem „über ein tiefes Verständnis der in Deutschland geltenden Governance“. Diese Fähigkeiten sind es laut Wolff, warum Manager, Aufsichtsräte und Experten aus der Alpenrepublik so gefragt sind für Kontrolljobs in Deutschland. Ihr Anteil in den top 100 liegt aktuell bei zwölf Prozent (Vorjahr: elf Prozent). Insgesamt sind heuer 47 Österreicher und Österreicherinnen im Gesamtranking vertreten, darunter 16 mit einem DAX-Mandat. Das Durchschnittsalter liegt bei 59 Jahren.



Selbst an der Spitze steht ein Österreicher: Hans Dieter Pötsch (siehe Ranking unten). Der 73-Jährige ist Vorstandsvorsitzender der Beteiligungsgesellschaft Porsche SE und hat zudem den Aufsichtsratsvorsitz beim Autobauer Volkswagen und beim Lkw-Hersteller Traton inne. Zudem kontrolliert er den Sportwagenbauer Porsche AG. Den dritten Platz belegt mit dem in Wien geborenen Hans Michel Piëch, 82, ein Familienmitglied der Autodynastie. Auf Platz fünf folgt mit dem steirischen Siegfried Wolf ein weiterer Industriemanager (Magna).



Die Plätze zwei (Wolfgang Porsche) und vier (Ferdinand Porsche) werden von zwei deutschen Mitgliedern der Autodynastie bekleidet, was die Dominanz des deutsch-österreichischen Clans im Gesamtranking unterstreicht.