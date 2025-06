Illegales Kartell: 223 Millionen Strafe für Delivery Hero

© APA/APA/dpa/Paul Zinken home Aktuell Nachrichtenfeed

Weil der deutsche Essenslieferdienst Delivery Hero, der in Österreich mit Foodora vertreten ist, ein illegales Kartell mit dem Unternehmen Glovo gebildet hat, muss die Firma gut 223 Mio. Euro Strafe zahlen. Konkret geht es um wettbewerbswidrige Absprachen, etwa über Preise und Strategien, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Glovo mit Hauptsitz in Spanien verdient sein Geld ebenfalls in der Lieferdienst-Branche und muss knapp 106 Mio. Euro Strafe zahlen.

von APA