Das Wiener MedTech-Start-up Primedea hat einen prominenten Investor gewonnen: Hansi Hansmann steigt über sein Hansmann Family Office bei dem erst im März 2026 gegründeten Unternehmen ein. Die genaue Höhe des Investments wird offiziell nicht kommuniziert. Gegenüber trend verrät Primedea-Mitgründer und Geschäftsführer Christopher Zemina allerdings, dass sich das eingesammelte Kapital auf einen „mittleren sechsstelligen Betrag“ beläuft.

Primedea setzt bei einem Problem an, das Gesundheitseinrichtungen zunehmend beschäftigt: dem Fachkräftemangel. Während sich die Zahl der radiologischen Untersuchungen zwischen 2014 und 2024 auf rund eine Million jährlich verdoppelt hat, fehlt es an Fachärzt:innen, die die Röntgen-, CT- und MRT-Aufnahmen auswerten. Laut Ärztekammer sind 46 Prozent der genehmigten Ausbildungsstellen in der Radiologie unbesetzt.

Die Lösung des Start-ups ist eine digitale Plattform, die Spitäler und Radiologiezentren mit einem Netzwerk aus geprüften Radiolog:innen verbindet. Diese können Befunde ortsunabhängig ausstellen. Die Bilder werden direkt aus den bestehenden Systemen der Gesundheitseinrichtungen übertragen und von entsprechend qualifizierten Fachärzt:innen ausgewertet. Notfallbefunde sollen so innerhalb von weniger als 30 Minuten vorliegen, reguläre Befunde in der Regel innerhalb von zwölf bis 24 Stunden. Für die Gründer – Florian Huber, Samuel Frey und Christopher Zemina – sei schnell klar gewesen, dass radiologische Befunde nicht zwangsläufig am Standort der Untersuchung stattfinden müssen.

Dass Primedea bereits wenige Monate nach der Gründung einen der bekanntesten österreichischen Business Angels gewinnen konnte, geht auch auf eine bestehende Bekanntschaft zurück: Zemina, der zuvor das Fintech Airbank mitgegründet hatte und beim Venture-Capital-Fonds Speedinvest tätig war, kennt Hansmann bereits seit mehreren Jahren. Hansmann sei von Anfang an von der Geschäftsidee überzeugt gewesen – „ein echter Mehrwert für unser Gesundheitssystem" (Hansmann) – und investiert mit Primedea erstmals in den Radiologiebereich. „Das Team verbindet medizinische Expertise, unternehmerische Erfahrung und technische Umsetzungsstärke", sagt Hansmann, „das ist die Kombination, auf die wir bei Investments setzen.“

Auch auf ärztlicher Seite sei das Interesse bereits groß, berichtet Zemina. Mittlerweile erhalte das Unternehmen wöchentlich mehrere Anfragen von Radiolog:innen, darunter auch aus Deutschland, der Schweiz und zuletzt erhielt man auch eine erste Anfrage aus Frankreich. Die Expansion soll mit der neuen Finanzierung vorangetrieben werden: „Wir wollen keine regionale Plattform sein. Wir wollen das über die nächsten Jahre europaweit aufbauen“, sagt Zemina. Deutschland sieht er aufgrund seiner Marktgröße als wichtigen nächsten Expansionsschritt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der technologischen Weiterentwicklung. So will das Unternehmen künftig verstärkt KI einsetzen, um unter anderem dringende Untersuchungen zu priorisieren. Zemina erklärt: „Wenn wir ein paar hundert Fälle an einem Tag haben, kann die KI vielleicht schon sagen, welche die zehn sind, die man sich als Erstes ansehen muss.“ Auch bei Messungen und der Auswertung medizinischer Bilder könne KI unterstützen, die eigentliche medizinische Entscheidung soll jedoch weiterhin beim Mensch bleiben.

Primedea beschäftigt, abseits seines medizinischen Netzwerks, noch keine weiteren fixen Mitarbeiter:innen. Das operative Kernteam besteht ausschließlich aus den drei Gründern: Huber verantwortet den medizinischen Bereich, Frey Produkt und Technologie und Zemina die wirtschaftlichen und rechtlichen Angelegenheiten sowie den Vertrieb. Für die kommenden Jahre hat das Trio ambitionierte Ziele: Primedea soll sich langfristig als führende europäische Plattform für Tele-Radiologie etablieren.