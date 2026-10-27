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Global Peter Drucker Forum

In Kooperation mit Global Peter Drucker Forum
Subressort
Unternehmen
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18th Global Peter Drucker Forum - World´s leading management and leadership conference

Innovation passiert nicht einfach so. Man muss sie leiten.

Am 4. und 5. November beim Global Peter Drucker Forum in Wien lernt man direkt von den Menschen, die die Zukunft der Innovation managen: CEOs, Thought Leader und Wissenschaftlern. Die weltweit führende Management- und Führungskräftekonferenz bereitet auf eine Welt vor, in der das Managen von Innovation für Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und sozialen Fortschritt von entscheidender Bedeutung ist.

Letzte Chance für Tickets zum Drucker-Forum 2026

Je nach Vorliebe und verfügbarer Zeit stehen verschiedene Teilnahmemöglichkeiten zur Auswahl. Anmeldung:

SprecherInnen und Teilnehmende mit globaler Perspektive

Während der Tage in der Hofburg taucht man u.a. in die Themen Transformation, Strategie, Talent, KI, Ökosysteme und die damit verbundenen strukturellen Zusammenhänge ein. Podiumsdiskussionen, interaktive Sessions, vertiefende Workshops und neue Co-Creation-Sessions werden von Anfang bis Ende die internationalen Teilnehmenden (mehr als 50 Nationen vor Ort) fesseln.

Führungskompetenzen kann man verbessern

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Führungskompetenzen kann man verbessern

Das Angebot wir um klassische Masterclasses im Anschluss an die Konferenz am Freitag ergänzt und zwar am 6. November, von 9:00 bis 14:00 Uhr MEZ an der Universität Wien. Management- und Führungsthemen werden von Weltklasse-Referenten anschaulich vorgetragen. Der Austausch mit anderen Teilnehmern wird gefördert.
Alle Details zu den Masterclasses finden Sie hier.

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