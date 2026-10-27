18th Global Peter Drucker Forum - World´s leading management and leadership conference
Innovation passiert nicht einfach so. Man muss sie leiten.
Am 4. und 5. November beim Global Peter Drucker Forum in Wien lernt man direkt von den Menschen, die die Zukunft der Innovation managen: CEOs, Thought Leader und Wissenschaftlern. Die weltweit führende Management- und Führungskräftekonferenz bereitet auf eine Welt vor, in der das Managen von Innovation für Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und sozialen Fortschritt von entscheidender Bedeutung ist.
SprecherInnen und Teilnehmende mit globaler Perspektive
Während der Tage in der Hofburg taucht man u.a. in die Themen Transformation, Strategie, Talent, KI, Ökosysteme und die damit verbundenen strukturellen Zusammenhänge ein. Podiumsdiskussionen, interaktive Sessions, vertiefende Workshops und neue Co-Creation-Sessions werden von Anfang bis Ende die internationalen Teilnehmenden (mehr als 50 Nationen vor Ort) fesseln.
Sprecher
Bill Anderson
CEO, Bayer AG
Josef Aschbacher
Director General of the European Space Agency (ESA)
Eva Asselmann
Professor of Differential and Personality Psychology at HMU Health and Medical University in Potsdam
Maud Bailly
CEO Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems – Accor Luxury & Lifestyle
Chira Barua
CEO, Scottish Widows and CEO, Wealth and Insurance, Lloyds Banking Group
Gonzalo Brujó
Global CEO & President at Interbrand
George Q. Daley
Dean Harvard Medical School
Amy Edmondson
Professor of Leadership & Management, Harvard Business School
Bill Fischer
Emeritus Professor of Innovation Management, IMD; Senior Lecturer, MIT's Sloan School of Mgmt
Gerd Gigerenzer
Director of the Harding Center for Risk Literacy, University of Potsdam
Gary Hamel
Director, Management Lab; Visiting Professor, London Business School
Linda A. Hill
Professor of Business Administration, Chair of the Leadership Initiative, Harvard Business School
Guido Kerkhoff
Chairman of the Management Board (CEO), Klöckner & Co SE
Peter G. Kirchschlaeger
Director of the Institute of Social Ethics ISE, University of Lucerne; Visiting Professor, ETH Zurich
Roger L. Martin
Professor Emeritus & Former Dean, Rotman School; Strategy advisor
Kevin Nolan
President & CEO, GE Appliances, a Haier Company
Shin Shuda
Global CEO, Uvance Wayfinders, Fujitsu
Brian Solis
Head of Global Innovation at ServiceNow; Futurist and Digital Anthropologist
Tom Tugendhat
Member of Parliament of the United Kingdom; Former UK Minister
Kitty van der Heijden
Deputy Executive Director, UNICEF
Führungskompetenzen kann man verbessern
Das Angebot wir um klassische Masterclasses im Anschluss an die Konferenz am Freitag ergänzt und zwar am 6. November, von 9:00 bis 14:00 Uhr MEZ an der Universität Wien. Management- und Führungsthemen werden von Weltklasse-Referenten anschaulich vorgetragen. Der Austausch mit anderen Teilnehmern wird gefördert.
Alle Details zu den Masterclasses finden Sie hier.