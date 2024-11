Führungswechsel bei Raiffeisen Ware Austria

Offen lässt Wolf bisher, wie die Baywa aus dem Tief wieder herauskommen soll. Die Kollegen, die annähernd die gleichen Geschäftsfelder beackern wie die RWA, nur viel größer, haben sich bei ihrer Expansion verhoben (der trend berichtete). Mit über fünf Milliarden Euro Schulden wären sie zu Herbstbeginn wohl in die Insolvenz geschlittert, hätten sie nicht zugesagte Finanzspritzen von über einer Milliarde Euro gerettet. Auch die Österreicher mussten in der Doppelrolle als Tochter und als Miteigentümer bei der Baywa bereits einen hohen Millionenbetrag nachschießen, Saatgut abkaufen und andere Assets übernehmen – weitere Sanierungsbeiträge sind wohl nicht ausgeschlossen.

In Deutschland indes tauchen immer neue Stolpersteine auf. Laut Zeitungsberichten ist mittlerweile die angestrebte Kapitalerhöhung durch die Bayerischen Raiffeisen Beteiligung AG (BRB) wieder fraglich. Sie ist mit etwa einem Drittel der Aktien vor den Österreichern der größte Aktionär der börsennotierten Baywa. Dazu kommt Ärger mit der Finanzaufsicht, die neuerdings die Testate der Prüfkanzlei PwC hinterfragt. Der Behörde lägen „konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Baywa gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat“, teilte die Bafin zuletzt mit. Die Sanierungsschritte gipfelten bisher in der Ablöse des bisherigen Vorstandsprechers Marcus Pöllinger, im März 2025 soll der Vorstand der BayWa grundsätzlich neu aufgestellt werden.

Wolf war seit 2013 Generaldirektor der RWA und hat in der Zeit nicht nur das Agrargeschäft in Zentral- und Südosteuropas ausgeweitet, eine Innovationsplattform gegründet und die Transformation von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren wie Pellets und Photovoltaik eingeleitet, sondern auch die größte Akquisition in der Geschichte der RWA, den Kauf des Futtermittelproduzenten PatentCo in Serbien organisiert.