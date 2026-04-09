Frequentis: Umsatz und Ergebnis legen deutlich zu

Frequentis-CEO Norbert Haslacher und Finanzvorstand Peter Skerlan präsentierten am Donnerstag die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025: Der Weltmarktführer für sichere Kommunikationslösungen in der Luftfahrt steigerte den Umsatz um auf 580,1 Mio. Euro (+21%), das Betriebsergebnis (EBIT) um knapp die Hälfte auf 46,8 Mio. Euro (+46%). Die EBIT-Marge stieg von 6,7 auf 8,1 Prozent. Mit 33,7 Mio. Euro legte das Ergebnis um mehr als 43 Prozent zu. Die Dividende soll von 27 auf 30 Cent erhöht werden.

Für das laufende Jahr rechnet der börsennotierte Technologiekonzern mit einem Umsatzplus von etwa 10 Prozent und einer EBIT-Marge von rund 7 Prozent. Die Auftragseingänge 2025 lagen bei 680,2 Mio. Euro (+16,5%), der Auftragsstand bei 794,9 Mio. Euro (+9,8%). Der Personalstand wurde um mehr als 200 auf 2.600 Beschäftigte, davon 1.100 in Österreich, ausgebaut.

Das kräftige Wachstum im Vorjahr verdankte der Konzern nicht nur dem guten Geschäftsverlauf, sondern auch einem Claim-Settlement - einem Vergleich - aus einem Projekt im Segment "Public Safety & Transport", bei dem Frequentis als Subunternehmer den Auftrag erfüllte, der Auftraggeber jedoch nicht. "In den Jahren zuvor hatten wir nur die Kosten aus diesem Rechtsstreit", merkte Haslacher an.

Eine Herausforderung sieht er bei der Verknappung der IT-Hardware. Daher hat Frequentis entsprechend vorgesorgt und Hardware auf Lager gelegt, sagte Haslacher der APA.