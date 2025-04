Frequentis baut Rüstungssparte aus

Nun hat der CEO des 1986 im Zuge eines MBOs von Hannes Bardach übernommenen Unternehmens, Norbert Haslacher, gegenüber der deutschen Börsen-Zeitung erläutert, dass er vor allem im militärischen Bereich für Frequentis große Wachstumsperspektiven sieht. „Wir sehen weltweit einen Trend zu steigenden Verteidigungsausgaben. Im Militärbereich liegen die Margen deutlich höher als in der zivilen Luftfahrt und erreichen in der Regel den zweistelligen Prozentbereich“, so Haslacher, der sein Unternehmen als gut gerüstet sieht, um davon zu profitieren. Die Ankündigung hat zu einem Kurssprung von zehn Prozent geführt.

Derzeit entfällt etwa ein Fünftel des Gruppenumsatzes von 500 Millionen Euro auf den Militärbereich, die Frequentis-Produkte kommen bei Mitgliedsstaaten der NATO und und bei Partnerstaaten zum Einsatz. Das Unternehmen hat eine weltweit führende Position im Bereich von Managementsystemen für Dronen. Die deutsche Bundeswehr hat Ende Februar dieses Jahres Frequentis mit einer Untersuchung zur Modernisierung der militärischen Absicherung des Luftraums betraut.