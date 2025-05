Die finanziellen Kapriolen der Hofreitschule

Das ist immer noch zu wenig. In seiner ganz aktuellen Follow-up-Überprüfung zur Kritik an der Finanzgebarung von 2023 verteilte der Rechnungshof zwar Lob zur Verbesserung der Pferdegesundheit, wirtschaftlich jedoch sieht man Feuer am Dach: „Ein aufgrund der angespannten finanziellen Situation aufgebauter Investitionsstau und Reparaturbedarf belasten laut Bericht der Wirtschaftsprüfer die finanzielle Situation der Gesellschaft weiterhin.“ Der Spielraum, den die SRS aus den großzügigen Kapitalrücklagen seit ihrer Ausgliederung eigentlich hat (rund 47 Millionen Euro), könnte schneller aufgebraucht sein als gedacht. Zumal, so ältere Rechnungshofberichte, der Bilanzposten speziell bezüglich mangelnder Liquidität wenig hilfreich ist.

Alfred Hudler, seit 2022 Geschäftsführer des Unternehmens, macht für die Bilanzentwicklungen Altlasten verantwortlich. Ob ihm 2024 die Trendwende schon gelungen ist, will er nicht verraten, die Subventionen sprechen dagegen: „Die Bilanzverluste haben sich in der Vergangenheit angehäuft“, erklärt er in einer Stellungnahme an den trend, die Kapitalrücklagen seien nur ein buchhalterischer Wert, der nicht extra geprüft werden muss. Und überhaupt: „Die SRS erzielt aktuell unter den Kultureinrichtungen Österreichs die zweithöchste Eigendeckung.“ Vorsorglich setzt er noch hinzu, „dass eine buchmäßige Überschuldung für sich allein noch keinen Insolvenztatbestand darstellt, da dieser durch Vorhandensein von stillen Reserven in Grundstücken etc. widerlegt werden kann“.