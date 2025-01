AI Act: Was Unternehmen jetzt wissen müssen

AXEL ANDERL :

Das klassische Beispiel ist Social Scoring. Das kommt in Österreich Gott sei Dank tatsächlich nicht vor. Dabei werden Daten über Personen gespeichert, bewertet, und dann werden daraus Schlüsse gezogen. In China kommt das zum Einsatz. Dort geht es um die Regulierung des Kollektivs. In Europa hingegen stehen Menschenrechte und das Individuum im Vordergrund. Daher gibt es bei uns einen breiten Verbotskatalog. So sind Anwendungen von Emotionserkennung kritisch zu sehen. Sei es bei Emotionserkennung am Arbeitsplatz wie etwa über Hotlines. Wenn zum Bespiel im Gespräch das Personal unfreundlich reagiert und Programme das verarbeiten, fällt es unter das Verbot.