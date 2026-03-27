Wie sich Mastercard in Europa unverzichtbar machen will

An die ehemalige Zuckerfabrik erinnert in Waterloo wenig. Die Europazentrale wurde kürzlich saniert und modernisiert, ganz dem Logo entsprechend ist das Interieur in gelb und rot gehalten. Selbst einige Mitglieder der Führungsebene sind dem Farbschema passend angezogen.

Denn in Waterloo ist nicht nur die Optik, sondern auch die Botschaft akkordiert: Minütlich wird betont, dass man sich als Unternehmen mit starken europäischen Wurzeln verstehe. Wichtige Forschungsdurchbrüche wie etwa die Technologie hinter kontaktlosen Zahlungen seien hier in Waterloo erzielt worden. „Mastercard ist ein Unternehmen, das für Europa da sein wird – in Europa und für die Menschen in Europa“, betont die Mastercard-Präsidentin für Europa, Kelly Devine, gegenüber trend. Auch sie hat sich in Mastercard-Rot gekleidet.

Devine verstehe, dass die EU Abhängigkeitssorgen hat, auch, wenn der Worst Case, sprich die Einstellung des Mastercard-Services in Europa, unrealistisch sei. Gleichzeitig führe die Suche nach Souveränität zu Fragmentierung, warnt die Britin. „Das globale Mastercard-Netzwerk hat Vorteile, etwa beim Erkennen von Betrugsmustern weltweit. Wenn Zahlungssysteme nur regional funktionieren, könnten globale Betrugsmuster leicht übersehen werden.“

Bisher sei Bargeld noch die größte Konkurrenz, heißt es von Mastercard. Dass die neuen Zahlungsmöglichkeiten künftig zu deutlich mehr Wettbewerb führen werden, sei jedoch klar. Aber: „Wettbewerb ist der Treibstoff, der Innovation antreibt“, zeigt sich die EuropaPräsidentin selbstbewusst.

Auch die starke Kritik europäischer Händler in Bezug auf die steigenden Mastercard-Gebühren macht Devine nicht nervös. Es komme nun mal zu Kosten, wenn Mehrwert entstehe, so die Präsidentin.