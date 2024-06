OeNB-Gouverneur Holzmann: "Digitaler Euro, eine neue Ära der Währungsunion"

Im Juni 2023 hat die EU-Kommission nach einer zwei Jahre andauernden Prüf-Phase eine Verordnung für die mögliche Ausgabe eines digitalen Euro vorgeschlagen. Damit steht zwar noch nicht fest, ob es auch tatsächlich einmal einen digitalen Euro geben wird – die Entscheidung darüber obliegt dem Europäischen Rat und kann erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Die Idee hinter der digitalen Währung ist, den Menschen in der EU eine elektronische Zahlungsmöglichkeit anzubieten, die beim Einkauf im stationären Handel ebenso genutzt werden kann wie beim Online-Shopping oder bei Geschäften zwischen Privatpersonen. Für solche Zahlungen werden aktuell in großem Stil Dienste von Kreditkartenanbietern oder Tech-Unternehmen wie Paypal oder Apple (Apple Pay) genutzt, wobei zusätzliche Gebühren anfallen, was bei einem digitalen Euro nicht der Fall sein sollte.

Für OeNB-Gouverneur Robert Holzmann steht der Nutzen eines digitalen Euros außer Streit. Im Rahmen seines Eröffnungsvortrags der Fachveranstaltung „Digitaler Euro und Zahlungsverkehr“, zu dem die OeNB mit Vertreter aus dem Bankensektor, dem Handel und der Konsumenten geladen hat, erklärte Holzmann: "Mit dem digitalen Euro wird eine neue Ära der Währungsunion eingeleitet. Erstmals werden Privatpersonen einen Zugang zu digitalem Zentralbankgeld erhalten. Der digitale Euro wird sicherstellen, dass auch benachteiligte Menschen mit einem öffentlichen, kostenlosen Zahlungsmittel digital zahlen können.“