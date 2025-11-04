Chinesische Züge der Westbahn sorgen für Kritik

Die teilweise private Bahngesellschaft Westbahn hat am Montag vier neue Züge vorgestellt. Nun gibt es Kritik daran, dass die Doppelstockgarnituren vom chinesischen Hersteller CRRC kommen. AK, Gewerkschaft, SPÖ und Bahnindustrie befürchten einen Verlust europäischer Wertschöpfung und das Abfließen von Steuergeld. Die Westbahn verweist darauf, dass ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung trotzdem aus Europa stamme - und dass Bestellungen bei europäischen Firmen Jahre dauern.

Bisher haben Europas Bahngesellschaften den chinesischen Weltmarktführer CRRC aus Europa ferngehalten. Um besser aufgestellt zu sein, hat der französische Konzern Alstom 2021 sogar die Bahnsparte von Bombardier übernommen. Mit damals 15 Mrd. Euro Umsatz blieben die Europäer weltweit gesehen abgeschlagene Nummer zwei hinter CRRC, das doppelt so viel Umsatz machte.

Nun mietet die Westbahn, die 2024 ein Rekordjahr verzeichnet hat, auf zehn Jahre Züge von CRRC und bringt sie auf die europäische Schiene. Auch dieses Projekt hat im Vergleich zur Planung über zwei Jahre Verspätung - nicht zuletzt, weil die Züge jahrelang und über 300.000 km getestet werden mussten. Bestellungen von europäischen Herstellern dauern aber jedenfalls vier Jahre, kritisierte die Westbahn.