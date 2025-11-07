Westbahn-Konter zu chinesischen Zügen

Als Oligopol bezeichnet die Westbahn die europäische Bahnindustrie, nachdem Anfang der Woche ihre neuen Doppelstockzüge des chinesischen Herstellers CRRC von SPÖ, Gewerkschaft und Bahnindustrie kritisiert worden sind.

In einer Stellungnahme erklärt die Westbahn, dass es in Europa „keinen funktionierenden Wettbewerb“ in der Bahnindustrie gebe. Der Markt werde von wenigen großen Herstellern beherrscht, die Preise diktierten und Innovationen bremsten. Neue Züge seien kaum verfügbar, Lieferzeiten betrügen Jahre, während individuelle Anpassungen praktisch unmöglich seien. „Wer heute Züge kaufen will, hat kaum Wahlmöglichkeiten, wartet Jahre und zahlt horrende Preise“, so das Unternehmen. Diese Situation schade letztlich vor allem den Fahrgästen, die unter hohen Kosten und fehlender Qualität litten.