Campari: Kampf gegen Aperol-Nachahmer

Die Marke Aperol ist der wichtigste Umsatzbringer für Campari und macht rund 26 Prozent der Erlöse aus. Neben den Nachahmerprodukten, die in Supermärkten teils 30 bis 40 Prozent günstiger sind als das etwa 10 Euro je Flasche kostende Original, wächst auch die Konkurrenz durch alternative Aperitifs. So erfreut sich etwa der hellere Hugo Spritz, der mit Holunderblütensirup und Prosecco zubereitet wird, zunehmender Beliebtheit. Gleichzeitig versucht Campari, mit neuen Produkten wie dem rosa Aperitif Sarti Rosa selbst vom Trend zu alkoholärmeren Getränken zu profitieren.

Analysten halten die Marktposition von Aperol jedoch vorerst nicht für gefährdet. „Ich sehe in Nachahmerprodukten derzeit keine Bedrohung“, sagte der Analyst Theodore Duval-Segard von AlphaValue der Nachrichtenagentur Reuters. „Campari hat den Spritz buchstäblich neu erfunden. Inzwischen sind Aperol und Spritz fast untrennbar.“ Der weltweite Umsatz der Marke wuchs im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent auf 785 Mio. Euro.

Der weltweite Markt für Spritz-Getränke ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Daten des Marktforschers IWSR zufolge stieg der Konsum von weniger als 2,5 Milliarden Gläsern im Jahr 2019 auf fast 4 Milliarden im Jahr 2024. Das Rezept für den seit über 100 Jahren hergestellten Aperol-Bitter, die Hauptzutat des Cocktails, ist ein streng gehütetes Geheimnis.