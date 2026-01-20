Bosch-Tochter BSH: Die Pläne des neuen CEO

In der Woche nach dem Jahreswechsel geht es in der Kleingeräte-Werkstatt von BSH Hausgeräte im zehnten Bezirk in Wien noch entspannt zu. An einer Werkbank wird gerade ein Kaffeevollautomat aufgeschraubt, gleich daneben stehen mehrere Küchenmaschinen, die an diesem Tag noch auf Fehlerquellen überprüft werden. Es herrscht so etwas wie die trügerische Ruhe vor dem Sturm, der für den 12. Jänner vorhergesagt wird. Denn dann startet das staatlich geförderte Reparaturprogramm „Geräte-Retter-Prämie“, an dem auch die österreichische Vertriebstochter der deutschen BSH Hausgeräte teilnimmt. Jeden Tag werden sich die Kellergänge dann ein bisschen mehr mit defekten Elektrogeräten füllen, bis kaum noch Platz ist. So war es auch beim ausgelaufenen Reparaturbonus.

Andreas Diepold, der neue CEO von BSH Österreich, der durch die Niederlassung mit Küchenschauräumen, Callcenter, Werkstätte und Büros führt, bleibt dennoch gelassen: „Wir haben eine gut trainierte Mannschaft mit den richtigen Spielern und können mit jedem Gegner fertigwerden“, sagt er. Österreichweit beschäftigt man 70 eigene Werkskundendienst-Techniker, die jährlich rund 60.000 Elektrogroßgeräte vor Ort bei den Kunden reparieren. Dazu kommen 11.000 Reparaturen in der Kleingeräte-Werkstatt.

Die große Herausforderung lauert an anderer Stelle: Die Umsetzung der Prämie erfolgt sehr kurzfristig, so dass den teilnehmenden Betrieben kaum Zeit zur Vorbereitung bleibt. „Wir freuen uns, dass die Maßnahme wieder kommt. Insofern hören Sie von mir keine Beschwerde, sondern nur, dass es zeitlich eng ist“, sagt Christian Berends, Head of Customer Service bei BSH Österreich.

Die konkrete Ausgestaltung der überarbeiteten Prämie passt für das Hausgeräteunternehmen mit Marken wie Bosch und Siemens sogar besser als das Vorgängermodell des Reparaturbonus. Im Fokus stehen jetzt jene Geräte, die im Haushalt am häufigsten benötigt werden und gleichzeitig viel Material binden wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Kaffeeautomaten, Staubsauger oder Akkubohrer. „Wir rechnen heuer mit rund zehn Prozent mehr Reparaturaufträgen (ohne Garantie) durch die Geräte-Retter-Prämie“, so Berends.