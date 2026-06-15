AT&S: Milliarden-Ausbau für KI-Boom

Gemeinsam mit dem US-Chipkonzern AMD und einem weiteren Technologieunternehmen fließt das Geld in den Standort Kulim. „Wir werden unseren Park in Kulim vollständig ausbauen“, sagte AT&S-Chef Michael Mertin am Montag der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview.

An der Wiener Börse feierten Anleger das Vorhaben und eine deutlich angehobene Prognose: Die AT&S-Aktie schoss am Montag um 26 Prozent auf 194,40 Euro in die Höhe und verzeichnete den besten Handelstag ihrer Geschichte. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert der Papiere damit fast verfünffacht.

Den Namen des zweiten Großkunden nannte das im steirischen Leoben ansässige Unternehmen, das weltweit zu den Top-5-Anbietern zählt, nicht. Insidern zufolge handelt es sich um Intel. Letztlich werde das Werk für weitere Abnehmer produzieren. „Wir gehen davon aus, dass wir mindestens fünf der Top-Hightech-Kunden, die wir als Tech-Partner aus den USA kennen, vertreten haben werden“, sagte Mertin. Bekannt ist bereits eine Partnerschaft mit Marvell Technology. Wegen der gewaltigen KI-Nachfrage könne AT&S derzeit kaum alle Kundenwünsche erfüllen. Dass die neuen Kapazitäten in Malaysia entstehen, komme den US-Konzernen entgegen, die aus geopolitischen Gründen eine Fertigung außerhalb Chinas bevorzugten.