AT&S CEO Andreas Gerstenmayer: "Nachhaltig auf die zukünftige Entwicklung vorbereitet"

Andreas Gerstenmayer :

Sie würde meiner Meinung nach gut zu AT&S passen. Sie hat die Möglichkeit, langfristig zu investieren, hat ein Interesse am Wirtschaftsstandort, auch den Auftrag, in relevante Technologieunternehmen zu investieren. Da gibt es also kulturell und von der Grundausrichtung vieles, das uns gemeinsam stärker machen könnte. Es liegt einfach auf der Hand, dass man Gespräche über die möglichen Optionen führt. Was auch im internationalen Vergleich nichts Ungewöhnliches ist. Wir sind vielleicht in Mitteleuropa ein wenig sensibler, um nicht zu sagen übersensibel hinsichtlich „Staatsholdings“. Weltweit – ob in Singapur, Saudi-Arabien oder Norwegen – gibt es riesige Staatsfonds, die in wichtige, wirtschaftspolitisch relevante Unternehmen investieren. Dort ist das normal.