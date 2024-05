Leiterplatten-Spezialist AT&S: Nach Verlust Hoffnung auf KI-Boom

Der Leiterplattenhersteller AT&S wird in der nächsten Zeit den Gürtel enger schnallen. Das Geschäftsjahr 2023/24 hat sich als schwierig erwiesen, unter dem Strich blieb ein Verlust von 37 Mio. €, und wie Erwartungen an die nähere Zukunft sind noch gedämpft. An den bestehenden Standorten werden daher bis zu 1.000 Mitarbeiter abgebaut, davon 250 in Österreich.

Schon im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die Belegschaft inklusive Leihpersonal um ein Zehntel auf 13.828 reduziert. Während der Personalabbau bisher auf China konzentriert war, muss der Personalstand nun auch in Österreich reduziert werden. "Die letzten vier Jahre haben uns in Österreich 32 Prozent Lohn- und Gehaltssteigerungen beschert. Das führt zu einem massiven Kostendruck", erklärt Gerstenmayer.

Hintergrund ist die anhaltend schwache Nachfrage in verschiedenen Marktsegmenten, besonders in den für AT&S wichtigen Märkten für mobile Endgeräte, Industrieapplikationen und Servern. Lediglich bei den Notebooks und PCs gab es zuletzt eine leichte Erholung. Das Minus konnte dadurch aber auch nicht ausgebügelt werden.

CEO Andreas Gestenmayer sieht dennoch Licht am Ende des Tunnels und erklärt: „Für das neue Geschäftsjahr 2024/25 sehen wir AT&S wieder auf Wachstumskurs. Die für die zweite Geschäftsjahreshälfte 2024/25 erwartete generelle Markterholung in unserer Branche sollte sich positiv auf die Nachfrage und somit die Auslastung unserer bestehenden Werke auswirken.“

Die Hoffnungen des CEOs ruhen nicht zuletzt auf den anstehenden Anlauf der Produktion in den beiden neuen Werken in Kulim und Leoben. Das Unternehmen will damit die Diversifizierung des Kundenportfolios bei IC-Substraten weiter vorantreiben.