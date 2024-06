AT&S: Showdown in Leoben

Nach dem Platzen des Deals ist nicht nur die Stimmung zwischen dem Investor und der ÖBAG getrübt, sondern auch zwischen ihm und seinem Management, das gemeinsam mit dem Finanzexperten Willi Hemetsberger monatelang an dem Deal gearbeitet hat. Androsch hält sich dazu bedeckt: „Stimmungen sind menschliche Zustände, die variieren können.“

So mancher Beobachter hält es aber für möglich, dass diese variierenden Stimmungen zu baldigen personellen Konsequenzen bei AT&S führen könnten. Denn ein regelrechter Riss soll durch das Unternehmen gehen: auf der einen Seite die Androsch-Anhänger, auf der anderen die Gegner, die ihm vorwerfen, er agiere zu selbstherrlich bei AT&S. Auch im Aufsichtsrat sind einige der Kapitalvertreter ganz klar ihm zurechenbar.

Der Vertrag von CEO Gerstenmayer läuft jedenfalls noch bis Mai 2026. Aus dem Kreis kleinerer AT&S-Investoren kommt aber Kritik am Firmenchef: „Er repräsentiert das Unternehmen zu wenig nach außen. Das kommt am Kapitalmarkt nicht gut an“, meint ein Banker. Zwar seien die Produkte von AT&S und hier vor allem die sogenannten IC-Substrate „richtig gut“, aber am internationalen Parkett agiere das Management manchmal zu provinziell. Ein Einstieg der ÖBAG hätte diesen Eindruck wohl noch verstärkt, vermutet der Finanzmann.

Vor allem die Corporate Governance im Unternehmen lasse zu wünschen übrig, findet Florian Beckermann vom Interessenverband der Kleinanleger: „Hannes Androsch hat zweifellos seine Meriten um das Unternehmen, aber fast 30 Jahre den Aufsichtsratsvorsitz innezuhaben, gehört in das Geschichtsbuch. Das hat mit guter Governance nichts zu tun.“

Beckermann hätte lieber eine Kapitalerhöhung gesehen als das, was nun passiert. In Korea ist AT&S gerade dabei, verbindliche Anbote für das Werk in Ansan einzuholen, das als Cashcow im Unternehmen galt und zuletzt einen Ebitda-Beitrag von 38 Millionen Euro leistete. Zudem sollen 1.000 der insgesamt mehr als 13.000 Mitarbeiter abgebaut werden, davon 20 bis 25 Prozent in Österreich. Bis Ende Juni wird evaluiert, wie genau das vonstatten gehen soll.

Großaktionär Androsch kalmiert: „In Österreich werden 250 Mitarbeiter in das neue Werk in Leoben umgeschichtet, und die restlichen 750 unterliegen in China der normalen Fluktuation.“ Der Betriebsrat wollte sich dazu nicht äußern. Dazu ist die aktuelle Situation bei AT&S wohl derzeit zu heikel.