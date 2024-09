Der lange Jahre als Wachstumsunternehmen und in einer Zukunftsbranche agierende Leiterplattenhersteller musste zuletzt einen Sparkurs einschlagen. Im Mai hatte AT&S bekannt gegeben, dass weltweit bis zu 1.000 Stellen abgebaut werden müssten, davon etwa 250 am Stammsitz Leoben in der Steiermark.

Das Unternehmen musste sich auch von seiner koreanischen Tochter AT&S Korea und damit dem Werk in Ansan trennen. Am 23. September wurde der offizielle Verkauf derselben an das italienische Technologiefirma Somacis bekanntgegeben. Auch dieser Schritt hat wohl zum nun erklärten Abschied Gerstenmayers beigetragen.

AT&S hat in der Folge auch das Umsatziel für das Geschäftsjahr 2024/25 um 100 Millionen Euro nach unten reduziert. Bei Vollzug erwartet das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz zwischen 1,6 und 1,7 Mrd. Euro, nachdem zuvor 1,7 bis 1,8 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden waren. Die bereinigte operative Marge (EBITDA-Marge) soll zwischen 24 und 26 Prozent (zuvor: zwischen 25 und 27 Prozent) liegen.

Ein Nachfolger für den scheidenden AT&S CEO ist aktuell noch nicht bekannt.