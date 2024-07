Moderne Wunderwerke

PATEK PHILIPPE. Die ultimative Reiseuhr mit klangvollem Alarm und zweiter Zeitzone wurde 2024 in einer noch nie dagewesenen Bicolor-Ausführung aufgelegt: Mit einem Gehäuse in Roségold und vier Drückerführungen in Weißgold. Bei Patek Philippe gibt es zwar keine Limitierungen, derart anspruchsvolle Zeitmesser werden jedoch nur in kleinen Stückzahlen gebaut.

Wenn man die nötige Geduld aufbringt, ist das begehrte Sammlerstück um 257.100 Euro zu haben.